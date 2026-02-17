Gabriel Sara kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde gol attı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray evinde İtalyan ekibi Juventus ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara kaydetti.

Müsabakanın 15. dakikasında baskı sonucu ceza sahası içinde kazanılan topu alan Sara, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

Bu sezon Süper Lig'de rakip fileleri 5 kez havalandıran 26 yaşındaki futbolcu, Juventus maçıyla gol sayısını 6'ya çıkardı.

Brezilyalı futbolcu ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde de ilk kez gol sevinci yaşadı.Maça 11'de başlayan Gabriel Sara, 90 dakika sahada kaldı.

