Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray, 1963 yılından beri evinde İtalyan takımlarına yenilmiyor!
Giriş Tarihi: 17.02.2026 22:58

Galatasaray, İtalyan takımlarına karşı sahasında oynadığı son 13 maçta 9 galibiyet elde ederken, 4 kez de berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar evinde İtalyan ekiplerine karşı en son 23 Ocak 1963 tarihinde kaybetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray, RAMS Park'ta karşı karşıya geldiği İtalyan temsilcisi Juventus'u 5-2'lik skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar, son olarak 23 Ocak 1963 tarihinde oynanan Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek final ilk maçında evinde Milan'a 3-1 kaybettikten sonra iç sahada İtalyanlara yenilmedi.

Cimbom söz konusu 13 maçta 9 galibiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Aslan, evinde İtalya temsilcileriyle yaptığı müsabakalarda 25 kez rakip fileleri havalandırırken, 14 golü kalesinde gördü.

