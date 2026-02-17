Galatasaray – Juventus maç sonu Libero TV canlı yayın! Serkan Korkmaz, Fırat Aydınus, Mehmet Özcan

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray, bu akşam sahasında Juventus ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak mücadelede sarı-kırmızılılar, rövanş öncesi avantajlı bir skor hedefliyor.

Dev maçın ardından Fırat Aydınus, Mehmet Özcan ve Serkan Korkmaz, Libero TV YouTube kanalında canlı yayında olacak.

Fırat Aydınus, maça dair kritik hakem pozisyonlarını sadece Libero TV'de değerlendirecek.

Dev karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Futbolseverler, kritik 90 dakikayı TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz takip edebilecek. Mücadelede düdük, Hollandalı hakem Danny Makkelie'de olacak.

İŞTE DEV MAÇIN İLK 11'LERİ

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Lang, Osimhen.

Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Kelly, Bremer, Cambiaso, Koopmeiners, Locatelli, Thuram, Conceiçao, Kenan Yıldız, McKennie.