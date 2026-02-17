Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray – Juventus maç sonu Libero TV canlı yayın! Serkan Korkmaz, Fırat Aydınus, Mehmet Özcan
Giriş Tarihi: 17.02.2026 20:09 Son Güncelleme: 17.02.2026 20:14

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında İtalyan ekibi Juventus ile kozlarını paylaşacak. Dev maçın ardından Libero TV YouTube kanalında Serkan Korkmaz, Fırat Aydınus ve Mehmet Özcan yorumlarda bulunacak. FIFA kokartlı eski hakem Fırat Aydınus, maçın hakem kararlarını Libero TV ekranlarında değerlendirecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray, bu akşam sahasında Juventus ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak mücadelede sarı-kırmızılılar, rövanş öncesi avantajlı bir skor hedefliyor.

Dev maçın ardından Fırat Aydınus, Mehmet Özcan ve Serkan Korkmaz, Libero TV YouTube kanalında canlı yayında olacak.

Fırat Aydınus, maça dair kritik hakem pozisyonlarını sadece Libero TV'de değerlendirecek.

Dev karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Futbolseverler, kritik 90 dakikayı TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz takip edebilecek. Mücadelede düdük, Hollandalı hakem Danny Makkelie'de olacak.

İŞTE DEV MAÇIN İLK 11'LERİ

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Lang, Osimhen.

Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Kelly, Bremer, Cambiaso, Koopmeiners, Locatelli, Thuram, Conceiçao, Kenan Yıldız, McKennie.

