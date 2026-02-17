Galatasaray’da Okan Buruk ve Barış Alper Yılmaz’ın sözleşmesindeki Şampiyonlar Ligi detayını açıkladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray,sahasında Juventus ile karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar, rakibini 5-2 mağlup ederek, rövanş öncesi avantajı kaptı.

Dev maçın ardından Fırat Aydınus, Mehmet Özcan ve Serkan Korkmaz, Libero TV YouTube kanalında canlı yayında yorumlarda bulundu.

Fırat Aydınus, maça dair kritik ve tartışmalı hakem pozisyonlarını sadece Libero TV'de değerlendirdi.

Mehmet Özcan, Libero TV'deki canlı yayında Okan Buruk'un sözleşmesindeki dikkat çeken maddeyi açıkladı.

Mehmet Özcan, "Okan Buruk'un sözleşmesinde Süper Lig şampiyonluğu ile Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin primi aynı. Rakamı tam bilmiyorum, 20-25 milyon TL bandında olabilir. Süper Lig şampiyonluğu için de aynı primi alıyor Okan hoca. Şampiyonlar Ligi çeyrek finali için de benzer bonuslar Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesinde de var. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalini Galatasaray bu sezon sözleşmelere de yansıtmış" sözlerini dile getirdi.

İşte Libero TV canlı yayınının tamamı:

OKAN BURUK'TAN İLK 11'DE 5 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Eyüpspor maçının 11'ine göre siyah-beyazlılar karşısında 5 değişiklik yaptı.

Okan Buruk; Boey, Eren, Lemina, İlkay Gündoğan ve Icardi'nin yerine Sallai, Jakobs, Torreira, Sara ve Barış Alper'e görev verdi.

SANE 4 MAÇ SONRA GERİ DÖNDÜ

Galatasaray'ın Alman futbolcusu Leroy Sane, Juventus karşı maç kadrosuna alındı. Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında İngiliz takımı Manchester City ile deplasmanda oynanan müsabakada sakatlanan Sane; 3'ü Süper Lig, 1'i de kupa olmak üzere 4 maç sonra kadroda yer aldı.