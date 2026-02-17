Galatasaray’da Okan Buruk’tan taktik açıklaması!

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Juventus'u konuk edecek Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Bir arada oynamanın önemine dikkat çeken Okan Buruk, "Bizim için en önemlisi kompakt oyun, bir arada oynamak. Hücumda karşılama planımız var. Bunu doğru uygulamamız gerekiyor. Geçiş hücumu için hızlı oyuncuları kullanacağını biliyoruz. İyi bir takıma karşı oynayacağız" dedi.

Oyuncu tercihleriyle ilgili Okan Buruk, "Planlarımız, en hazır ilk 11'imizi çıkardık. Bunun dışında düşüncelerimiz oldu ama en hazır oyuncuları kullanmak istedik. Çok önemli hamle şanslarımız var. Bu bizim için önemli. Bir maç daha oynayacağız deplasmanda. Her sonuç önemli ama iyi bir kadro ile oraya gitmek de önemli. Çok düşündük bunu ama en hazır 11'de başlamak istedik. Oyunun devamında diğer oyuncularımızı da kullanacağız" sözlerini dile getirdi.