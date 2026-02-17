Gençlerbirliği’nde Levent Şahin mesaiye başladı!

Gençlerbirliği, Teknik Direktör Levent Şahin yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Kırmızı-siyahlı takım, bir günlük iznin ardından Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 21 Şubat Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Levent Şahin yönetiminde toplanan başkent ekibi, idmana lastik egzersizleri, ısınmaya yönelik koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

Antrenmanın devamında saha içerisine kurulu parkurlarda isabetli pas çalışması yapan oyuncular, idmanın ikinci etabında ise minyatür kalelerden kurulu dar alanda 5'e 5 oyun oynadı. Günün tek antrenmanı, yarı sahada yapılan taktik ağırlıklı çalışmayla tamamlandı.

Antrenmanı, Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Haydar Arda Çakmak ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.