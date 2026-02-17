Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Göztepe ilk yarıdaki performansını tekrarladı!
Göztepe, Süper Lig'in ilk yarısında gösterdiği performansın bir benzerini ikinci yarıda da gösterme başarısı gösterdi.

DHA
Süper Lig'de evinde düşme hattındaki Kayserispor ile golsüz berabere kalan Göztepe ilk devrenin aynı performansını sergiledi. İlk 5 haftalar baz alındığında Göztepe sezonun ilk yarısında da 5 maçta 3 beraberlik ve 2 galibiyet aldı. Sezonun ilk haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 yenen Göztepe, Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'ndaki rövanşta da rakibini 3-1 yendi.

İkinci hafta ise evinde Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Göztepe, Kadıköy'de de eşitliği bozamadı ve maç 1-1 sona erdi. Üçüncü hafta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük engelini 2-0'lık skorla aşan Göztepe, İzmir'de İstanbul ekibini 2-1 yenmeyi başardı.

Dördüncü haftada sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelen İzmir temsilcisi, 1-1'lik skora razı oldu. İkinci yarıda Konya'da gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 sonuçlandı. Göztepe, Kayserispor ile her iki maçta da yenişemedi. Kayseri'de 1-1, İzmir'de ise 0-0'lık sonuçlar ortaya çıktı. Göztepe her iki yarıda ilk 5 haftada 9 puanı hanesine yazdırdı.

Göztepe sezonun ilk yarısında 7 gol attı, ikinci devrede 5 kez rakip ağları sarstı. Sarı-kırmızılılar ilk devreye göre 1 gol fazla yedi. İlk 5 haftada topu ağlarında 2 kez gören Göztepe, 2026'da ise 3 defa rakibe sevinç yaşattı.

