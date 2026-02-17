Kollarımızı açtık Hakan’ı bekliyoruz

Galatasaray
Teknik Direktörü Okan Buruk
, Juventus
maçı öncesinde İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Futbolculuk kariyerinde İnter forması giyen tecrübeli hoca, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda İtalya Serie A'yı hâlâ takip ettiğini
söylerken, "Kim bilir, belki bir gün teknik direktör olarak geri dönebilirim"
diye konuştu. İnter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu
hakkında da "Hakan'ı 15 yıldır tanıyorum, kendisi bir Galatasaray taraftarı. Bizim taraftarımız da onu burada görmeyi istiyor.
Şöyle söyleyeyim; onu kollarımız açık bir şekilde bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Buruk, maç yorumunu da şu sözlerle dile getirdi: "Juventus'un tüm maçlarını izledim. Spalletti tahmin edilemez. Bazen dörtlü, bazen üçlü savunma yapıyor.
Juve'nin gücü, forvetlerinin tahmin edilemezliğinde yatıyor. Kenan Yıldız mesela, Türkiye'de yakından tanıdığımız bir feromen."