Giriş Tarihi: 17.02.2026

Okan Buruk, İnter’in milli yıldızı Hakan Çalhanoğlu hakkında yukarıdaki sözleri kullandı

Kollarımızı açtık Hakan’ı bekliyoruz
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Juventus maçı öncesinde İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Futbolculuk kariyerinde İnter forması giyen tecrübeli hoca, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda İtalya Serie A'yı hâlâ takip ettiğini söylerken, "Kim bilir, belki bir gün teknik direktör olarak geri dönebilirim" diye konuştu. İnter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu hakkında da "Hakan'ı 15 yıldır tanıyorum, kendisi bir Galatasaray taraftarı. Bizim taraftarımız da onu burada görmeyi istiyor. Şöyle söyleyeyim; onu kollarımız açık bir şekilde bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Buruk, maç yorumunu da şu sözlerle dile getirdi: "Juventus'un tüm maçlarını izledim. Spalletti tahmin edilemez. Bazen dörtlü, bazen üçlü savunma yapıyor. Juve'nin gücü, forvetlerinin tahmin edilemezliğinde yatıyor. Kenan Yıldız mesela, Türkiye'de yakından tanıdığımız bir feromen."

