Luciano Spalletti: Herkes yanıyormuş gibi görünüyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray'a konuk olacak Juventus'ta teknik direktör Luciano Spalletti açıklamalarda bulundu.

Atmosferle ilgili konuşan Luciano Spalletti, "Ortam mı? Her şey kızgın, her şey yanıyormuş gibi görünüyor. Burada şu anda ne gerekiyorsa o olmak lazım, doğru cesarete sahip olmamız gerekecek" dedi.

Oyun anlayışlarıyla ilgili Luciano Spalletti, "Nasıl pres yapacağımız ve onların baskısından nasıl çıkacağımız her zamankinden daha belirleyici olacak. Pres yapmak rakibin daha az düşünmesini sağlar; baskı altında oynayabilmek ise sahayı genişletmenize imkân tanır" sözlerini dile getirdi.

Victor Osimhen ile ilgili soruya Luciano Spalletti, "Osimhen'in hızla yaptığı o büyük patlamaları var. Ancak bizde onu kontrol edebilecek iki stoper bulunuyor" cevabını verdi.