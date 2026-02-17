Luciano Spalletti: Maçı yönetemedik, kalitemizi gösteremedik

'RAKİPLERİNİNİN KALİTESİNİ BİLEREK MARKAJ YAPTI'

Kenan Yıldız'ın performansı hakkında konuşan Spalletti, "İyi aslında. Sorumluluk sahibi, yükleri sırtlanabiliyor, önemli görevleri alabiliyor. Her zaman markaj yaptı. Rakiplerinin kalitesini bilerek markaj yaptı. Sonra yoruldu. Orada bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyor. Yenilgiler kafasında zorluk oluşturuyor. Kas yorgunluğu üzerine mental yorgunluğu da geliyor. Belki özgüvenini yitiriyor" şeklinde konuştu.

İtalyan teknik adam en son ne zaman 5 gol yediklerini hatırlamadığını söyleyerek, "Ben Juventus tarihinde bunu hatırlamıyorum. 5 golü ne zaman yedik bilmiyorum. Bu konuyla ilgilenmek de istemiyorum" sözlerini sarf etti.

'DÜZENLEME YAPMAMIZ LAZIM'

Rakip takımların yarattığı pozisyonlar için çalışmalar yapmaları gerektiğine değinen Spalletti, "Değiştirmek dediğim aslında aynı hataları yapmamalıyız anlamında. Bu maçta bu hataları gerçekleştirdik. Daha önceki maçlarda da goller yedik. Bu konuları değerlendirmemiz lazım. Bazı hikayeler yaşandı. Rakip takımlar bize sorun yaşatmayı başardılar. Bu nedenle düzenleme yapmamız lazım. Daha az durum yaratılmalı rakiplerin gol atmalarını engellemek için" ifadelerini kullandı.

Luciano Spalletti sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Oyundan atılması üzerine yorum yapmak istemiyorum. Bence takım bir bakış açısıyla belirli şeyleri yapmayı denemek istiyor. Burada penaltıların nasıl sonuçlanacağını gayet iyi bilirim. Maç içinde düzgün bir biçimde savunmak lazım."