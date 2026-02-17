Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Montella'dan Fenerbahçe'ye ziyaret
Giriş Tarihi: 17.02.2026 15:47

Montella'dan Fenerbahçe'ye ziyaret

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, sarı-lacivertli ekibin antrenmanını takip etti.

AA
Montella’dan Fenerbahçe’ye ziyaret
  • ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında 19 Şubat Perşembe günü İngiltere'nin Nottingham Forest ekibini konuk edecek Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirildi.

Salonda yapılan core çalışmasıyla başlayan idman, ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, taktik ve bireysel uygulamalarla tamamlandı.

VİNCENZO MONTELLA İDMANI TAKİP ETTİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, sarı-lacivertli ekibin antrenmanını izledi.

Montella, Domenico Tedesco ve futbolcularla da bir araya gelerek sohbet etti. Fenerbahçe, Nottingham Forest maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Montella'dan Fenerbahçe'ye ziyaret
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz