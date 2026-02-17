Okan Buruk: Galatasaray için çok önemli bir gece

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Juventus karşısında alınan 5-2'lik galibiyetin ardından konuştu.
"GALATASARAY İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR GECE"
"Birincisi tabii ki inanılmaz mutluyuz. Ayaklarımızın da yere basması gereken bir gece. Önemli bir galibiyet aldık. Önemli bir efor var. Sadece bizim değil, taraftarımızın da. Çok güzel bir gece yaşadık, yaşattık. Oyuncular, benim için de Galatasaray için de çok önemli bir gece. Bunu taçlandırmak için ikinci maçta da aynı şekilde oynamamız gerekiyor."
"OYUNCULAR ARASINDA DA YARIŞ VAR"
"Ligde Konyaspor maçı var. Aynı istek ve konsantrasyonla oynamamız gerekiyor. Zorlu bir fikstür var ama en güzel yerlerden biri kadro genişliğimiz. Kadro derinliğimiz bugün maçı kazanmamızda önemli bir destek verdi. Oyuncular arasında da yarış var. Bu da Galatasaray'a olumlu yansıyacak."