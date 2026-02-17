Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sacha Boey ilk golü attı
Giriş Tarihi: 17.02.2026 22:57

Sacha Boey ilk golü attı

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Sacha Boey, sarı-kırmızılılardaki ikinci döneminin ilk golünü Juventus'a karşı kaydetti.

İHA
Sacha Boey ilk golü attı
  • ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray evinde İtalyan ekibi Juventus ile oynarken, sarı-kırmızılıların 5. golünü Fransız futbolcu Sacha Boey kaydetti.

Mücadelenin 86. dakikasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Boey, çaprazdan yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 5-2 oldu.

Bu transfer döneminde Alman ekibi Bayern Münih'ten kiralık olarak transfer edilen 25 yaşındaki futbolcu, böylece ikinci döneminde ilk gol sevincini yaşadı.

Sacha Boey, 83. dakikada No Lang'ın yerine oyuna girdi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Sacha Boey ilk golü attı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz