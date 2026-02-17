Sistem dopingi

Fenerbahçe en kritik viraj olan Trabzonspor deplasmanından 3-2'lik galibiyetle dönerken başrole birer gol atan ve birbirlerine asist yapan Asensio ile Kerem Aktürkoğlu çıktı. Sezon başında Benfica'dan 22.5 milyon Euro'luk rekor bir bonservis bedeliyle transfer edilen Kerem, ligin ilk yarısında Portekiz'deki performansının gerisinde kalınca eleştirilerin hedefine oturmuştu. Ancak teknik direktör Domenico Tedesco'nun sistem değişikliği, yıldız futbolcunun sahadaki rolünü tamamen değiştirdi ve yükselişinde büyük rol oynadı.



29 MAÇTA 9 GOL-6 ASİSTLİK KATKI

Gol yollarında Marco Asensio ve Anderson Talisca'ya üçüncü bir skor opsiyonu eklemek isteyen İtalyan hoca, 27 yaşındaki milli yıldızı kaleye daha yakın ve daha merkezi bölgelerde konumlandırdı. Böylece skor katkısı da doğrudan arttı. Kerem, son iki lig maçında G.Birliği'ne 2 gol atıp, Trabzon'da 1 gol-1 asist yaparak, toplamda 3 gol-1 asistlik performansa ulaştı. Fenerbahçe formasıyla çıktığı 29 resmi müsabakada 9 gol-6 asistle 15 gole katkı verdi.

DEV MAÇLARA GÖRE PUAN DURUMU

TAKIMLAR.......O..... G..... B....M..... A.....Y..... P..AV

Fenerbahçe...... 4..... 3......1..... 0......8......5... 10.....3

Galatasaray..... 3..... 0......3..... 0......2......2..... 3.....0

Beşiktaş............ 3..... 0......2..... 1......6......7..... 2... -1

Trabzonspor.... 4..... 0......2..... 2......5......7..... 2... -2

DERBİ SONUÇLARI

F.Bahçe-Trabzon: 1-0

Beşiktaş-F.Bahçe: 2-3

F.Bahçe-G.Saray: 1-1

Trabzon-F.Bahçe: 2-3

Trabzon-G.Saray: 0-0

Trabzon-Beşiktaş: 3-3

G.Saray-Beşiktaş: 1-1