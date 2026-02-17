Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray tur kapısını araladı! Juventus karşısında müthiş geri dönüş

YAKLAŞIK 50 BİN BAYRAK DAĞITILDI

Galatasaray - Juventus maçı öncesi Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'a gelen taraftarlara yaklaşık 50 bin sarı-kırmızılı bayrak verildi.

Taraftarların bulundukları koltuklarda yer alan bayraklarla tribün şovu yapan sarı-kırmızılar, tezahüratlar eşliğinde güzel bir atmosfer oluşturdu.

KARŞILAŞMA ÖNCESİ DOSTLUK YEMEĞİ DÜZENLENDİ

Galatasaray, karşılaşma öncesi İtalyan temsilcisinin yöneticilerini Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen dostluk yemeğinde ağırladı. Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Reşat Dabak'ın da yer aldığı organizasyona Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk, Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Can Natan, Ozan Bingöl Yurtsever, Juventus CEO'su Damien Comolli, Sportif Direktör Marco Ottolini, Teknik Sorumlu François Modesto, Futbol Strateji Direktörü Giorgio Chiellini, İletişim Sorumlusu Pier Donato Vercellone, İnsan Kaynakları ve Kültür Sorumlusu Greta Bodino, Genel Sekreter Massimo Cosentino, Protokol ve Dış İlişkiler Müdürü Gaia D'Amelia ile UEFA Delegesi Letonya'dan Arturs Gaidels katıldı. Etkinlikte sarı-kırmızılı kulübün tarihini anlatan kısa bir film izlendi. Ardından günün anısına iki takım arasında hediye takdimi yapıldı.

BAKAN BAK VE TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU MAÇI YERİNDEN İZLEDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında oynanan Juventus mücadelesini tribünden takip etti.

MONTELLA, RAMS PARK'TA

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçındaki Galatasaray - Juventus karşılaşmasını yerinden izledi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'a gelen 51 yaşındaki İtalyan teknik direktör, sarı-kırmızılı ekibe destek verdi.