Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray tur kapısını araladı! Juventus karşısında müthiş geri dönüş

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray, Juventus'u konuk etti. Karşılaşma Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynandı.
Müsabakada Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie düdük çaldı. Danny Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ile Jan de Vries üstlendi.
Kritik mücadelede VAR'da Bastian Dankert, AVAR'da Benjamin Brand görev aldı. Galatasaray, Juventus karşısında geriye düştüğü maçı 5-2'lik skorla galip tamamladı.
Galatasaray'ın gollerini 15'inci dakikada Gabriel Sara, 49 ve 74'üncü dakikalarda Noa Lang, 60'ıncı dakikada Davinson Sanchez ve 86'ncı dakikada Sacha Boey kaydetti. Juventus'ta fileleri 16 ve 30'uncu dakikalarda Teun Koopmeiners havalandırdı.
Juventus'ta Juan Cabal, 67'nci dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.
Galatasaray ile Juventus arasındaki rövanş maçı gelecek hafta İtalya'da oynanacak.
Galatasaray - Juventus: 5-2
Gol: 15' Gabriel Sara, 16' Teun Koopmeiners, 30' Teun Koopmeiners, 49' Noa Lang, 60' Davinson Sanchez, 74' Noa Lang, 86' Sacha Boey
Kırmızı kart: 67' Juan Cabal
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada Sara'nın pasında ceza yayının önünde topla buluşan Yunus Akgün'ün şutunda, top yandan az farkla auta çıktı.
15. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Kenan Yıldız'dan topu kapan Osimhen, meşin yuvarlağı Torreira'ya aktardı. Uruguaylı oyuncunun penaltı noktası civarında bulunan Lang'a pasında Juventuslu Bremer, meşin yuvarlağa müdahale etti. Dönen topla penaltı noktası gerisinde buluşan Sara'nın vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0
16. dakikada Juventus, beraberliği yakaladı. Cambiaso'nun ceza yayı sol çaprazından ortasında Kalulu, altıpas çizgisi önünde meşin yuvarlağa kafayla vurdu. Kaleci Uğurcan Çakır'ın kurtarışında dönen topu altıpas içinde önünde bulan Koopmeiners, ağları havalandırdı: 1-1
21. dakikada Sara'nın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Osimhen'in vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
29. dakikada Sara'nın sol kanattan ortasında penaltı noktası civarında bulunan Osimhen'in kafa vuruşunda, kaleci Di Gregorio topu iki hamlede kontrol etti.
32. dakikada Juventus, 2-1 öne geçti. McKennie ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Koopmeiners'ın sol çaprazdan vuruşunda, top yakın direğin dibinden ağlarla buluştu: 2-1
38. dakikada Kenan Yıldız'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Conceiçao'nun vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
40. dakikada Lang'ın pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Yunus Akgün'ün vuruşunda, kaleci Di Gregorio sağına yatarak meşin yuvarlağı çeldi.
45+3. dakikada Lang'in sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkte topla buluşan Sallai'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
Juventus, karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.
49. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazdan Barış Alper Yılmaz'ın şutunda kaleci Michele Di Gregorio'dan dönen topu kale önünde Noa Lang, filelerle buluşturdu. 2-2
58. dakikada pasla kullanılan serbest vuruşta Roland Salla'nin yaptığı ortada ceza sahası içinde Victor Osimhen'in kafa vuruşunu savunma topu uzaklaştırdı. Dönen topu penaltı noktası sağında önünde bulan Lucas Torreira'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
60. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Gabriel Sara'nın kullandığı serbest vuruşta altıpas üzerinde Davinson Sanchez kafayla topu ağlara gönderdi. 3-2
67. dakikada orta alanında sağında topla ilerleyen Barış Alper Yılmaz, Juan Cabal'in müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun ardından mücadelenin hakemi Danny Makkelie, Cabal'i ikinci sarı karttan kırmızı kart göstererek oyun alanı dışına gönderdi.
75. dakikada Lloyd Kelly'nin hatasında araya giren Victor Osimhen'in dokunduğu top Noa Lang'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun altıpasın gerisinden kaleci Michele Di Gregorio'nun üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluştu. 4-2
86. dakikada Leroy Sane'in pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Victor Osimhen, pasını Sacha Boey'e bıraktı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gitti. 5-2
OKAN BURUK'TAN 5 DEĞİŞİKLİK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 22'nci haftasında oynanan ikas Eyüpspor karşılaşmasının ilk 11'ine göre Juventus karşısında 1'i zorunlu toplam 5 değişikliğe gitti. ikas Eyüpspor mücadelesinde forma giyen Sacha Boey, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan ve Mauro Icardi tercihen kadroda yer almazken, Mario Lemina ise kart cezası sebebiyle forma giymedi.
Kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet eden Okan Buruk, savunma dörtlüsünü Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Ismail Jakobs'tan oluşturdu. Orta ikilide Lucas Torreira ve Gabriel Sara'yı görevlendiren 52 yaşındaki tecrübeli teknik adam, sağ kanatta Barış Alper Yılmaz ve sol kanatta ise Noa Lang'ı sahaya sürdü. Forvet arkasında Yunus Akgün'e şans veren Buruk, en ileri uçta ise Victor Osimhen'i görevlendirdi.
Galatasaray'ın Juventus karşısındaki ilk 11'i şu şekilde:
"Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Noa Lang, Victor Osimhen."
SARI-KIRMIZILI EKİPTE 4 EKSİK
Sarı-kırmızılı ekip, Juventus mücadelesine 4 oyuncusundan mahrum çıktı. Sarı kart cezası bulunan Mario Lemina ile UEFA listesinde yer almayan Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner statü gereği Juventus'a karşı forma giymedi.
SANE 4 MAÇ SONRA KADRODA
Galatasaray'ın 30 yaşındaki Alman kanadı Leroy Sane, 4 maç sonra kadroda yer aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8'inci haftasında deplasmanda oynanan Manchester City mücadelesinde sakatlanan Sane; Süper Lig'de Zecorner Kayserispor, Çaykur Rizespor ve ikas Eyüpspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise İstanbulspor karşılaşmalarında sakatlığı sebebiyle forma giyememişti.
Juventus karşılaşmasına yedek soyunan Leroy Sane, 4 maç sonra kadroda kendine yer buldu.
KENAN YILDIZ İLK KEZ BİR TÜRK TAKIMINA KARŞI FORMA GİYDİ
Juventus forması giyen 20 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, Galatasaray mücadelesiyle birlikte bir ilki yaşadı. Galatasaray karşılaşmasına ilk 11'de başlayan milli oyuncu, profesyonel futbolculuk kariyerinde ilk kez bir Türk takımına karşı forma giymiş oldu.
A Milli Futbol Takımı'yla Türkiye'nin birçok şehrinde maça çıkan Kenan Yıldız, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'a son olarak 20 Mart 2025'te UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu ilk maçında oynanan Macaristan karşılaşmasında adım atmıştı. Yaklaşık 11 ay sonra sarı-kırmızılı takımın evinde maça çıkan Kenan Yıldız, böylece ilk kez bir Türk temsilcisine rakip oldu.
YAKLAŞIK 50 BİN BAYRAK DAĞITILDI
Galatasaray - Juventus maçı öncesi Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'a gelen taraftarlara yaklaşık 50 bin sarı-kırmızılı bayrak verildi.
Taraftarların bulundukları koltuklarda yer alan bayraklarla tribün şovu yapan sarı-kırmızılar, tezahüratlar eşliğinde güzel bir atmosfer oluşturdu.
KARŞILAŞMA ÖNCESİ DOSTLUK YEMEĞİ DÜZENLENDİ
Galatasaray, karşılaşma öncesi İtalyan temsilcisinin yöneticilerini Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen dostluk yemeğinde ağırladı. Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Reşat Dabak'ın da yer aldığı organizasyona Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk, Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Can Natan, Ozan Bingöl Yurtsever, Juventus CEO'su Damien Comolli, Sportif Direktör Marco Ottolini, Teknik Sorumlu François Modesto, Futbol Strateji Direktörü Giorgio Chiellini, İletişim Sorumlusu Pier Donato Vercellone, İnsan Kaynakları ve Kültür Sorumlusu Greta Bodino, Genel Sekreter Massimo Cosentino, Protokol ve Dış İlişkiler Müdürü Gaia D'Amelia ile UEFA Delegesi Letonya'dan Arturs Gaidels katıldı. Etkinlikte sarı-kırmızılı kulübün tarihini anlatan kısa bir film izlendi. Ardından günün anısına iki takım arasında hediye takdimi yapıldı.
BAKAN BAK VE TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU MAÇI YERİNDEN İZLEDİ
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında oynanan Juventus mücadelesini tribünden takip etti.
MONTELLA, RAMS PARK'TA
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçındaki Galatasaray - Juventus karşılaşmasını yerinden izledi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'a gelen 51 yaşındaki İtalyan teknik direktör, sarı-kırmızılı ekibe destek verdi.