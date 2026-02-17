Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Thorsten Fink, sağlık kontrolünden geçti
Giriş Tarihi: 17.02.2026 12:21

Thorsten Fink, sağlık kontrolünden geçti

Samsunspor’un yeni Teknik Direktörü Thorsten Fink, görevine başlamasının ardından VM Medical Park Samsun Hastanesi’nde kapsamlı sağlık kontrolünden geçti.

İHA
Kan tetkikleri ile başlayan sağlık taramaları; kardiyoloji, iç hastalıkları, ortopedi, genel cerrahi, göz hastalıkları ve kulak burun boğaz branşlarında gerçekleştirilen detaylı muayenelerle devam etti. Ayrıca radyolojik görüntüleme, ekokardiyografi ve efor testi uygulamaları yapıldı.
Uzman hekimler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, yeni Teknik Direktör Fink'in sağlık durumunun görevini sürdürmesine engel teşkil edecek herhangi bir bulguya rastlanmadığı bildirildi.
Hastane yönetimi, sporun ve sporcunun yanında olmaya devam ettiklerini belirterek sağlık sponsoru oldukları Samsunspor'a ve Teknik Direktör Thorsten Fink'e yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

