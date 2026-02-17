Thorsten Fink'ten ilk açıklama: "Ben sihirbaz değilim"

Samsunspor Thorsten Fink'in Samsun'a gelişinden itibaren geçen 24 saati bir videoya sığdırdı. Fink'in havalimanına inişinden itibaren başlayan videoda Alman teknik adamın ilk sözleri, "Merhaba Samsun. Çok iyi bir kulübe geldiğimi biliyorum" oldu.

Kulüp için her şeyini verebileceğine söz veren Thorsten Fink, "Burada olduğum için çok mutluyum. En iyisini vermek istiyoruz. Burada büyük bir aile var ve gelecekte bunun bir parçası olmak istiyorum. Söz verebileceğim şey her zaman kupalar ya da şampiyonluklar değil ama kulüp için her şeyimizi vereceğimize söz verebilirim. Çalışmaya açığız, çalışmayı seviyoruz ve burada olduğumuz için mutluyuz" dedi.

Havalimanından yola çıkışının ardından araçta Samsunspor 19 Mayıs Stadyumu'nu gören Thorsten Fink, Kuzeyin Kralı'nın anlamını sordu. Yanındakiler ise King of The North olarak Fink'e açıkladı.

Daha sonra Nuri Asan Tesisleri'ne gelindi. Fuat Çapa onu tesisin girişinde karşıladı. Tesislerden etkilendiğini dile getiren Fink, "58 yaşındayım, 2 çocuğum var, 32 yıldan beri evliyim. 19 ve 20 yaşlarında iki oğlum var. Money isminde bir köpeğim var. Hem oyuncu hem de teknik direktör olarak deneyimliyim. Burada olduğum için mutluyum. Tesislerden çok etkilendim. Herkesin kendi odası var. Her kulüpte bu böyle değil. Çok düzenli bir kulüp" dedi.



"BEN BİR SİHİRBAZ VEYA BAŞKA BİRŞEY DEĞİLİM"

Burada yaptığı röportajda kendinden ve tarzından söz ederek bir sihirbaz olmadığını söyleyen Thorsten Fink, "Futbolcularla her konuşmamda tutkudan, vizyondan, birlikten ve güvenden bahsediyorum. Bunlar benim önem verdiğim değerler. Saygı benim için çok önemli. Ben sadece bir takım oyuncusuyum. Tek başıma hiçbir şey yapamam. Sportif direktörle, yakınımdakilerle aram iyi. En fazla deneyimlerimi ve tavsiyelerimi paylaşabilirim. Zor durumda da kalabilirim, orada da olabiliriz ama takım olmadan ben bir hiçim. Tek başıma o kadar iyi değilim ve bu normal. Takım ve taraftarlar varsa ben de iyiyim. O zaman işim kolaylaşır. Ben bir sihirbaz veya başka bir şey değilim. Ben hem olumlu hem de olumsuz deneyimleri olan bir teknik direktörüm. Birçok şeyi annemden ve babamdan öğrendim. Bir şeyleri ailede öğrenmek her zaman iyidir" diye konuştu.



"KULÜBÜ UZUN ZAMANDIR TAKİP EDİYORUM"

Samsunspor'la temaslarının geçmişten geldiğini ve takımı uzun zamandır takip ettiğini belirten Fink, "Elbette şu an iyi hissediyorum. Çünkü geçmişte de hep iletişim halindeydik. Belçika'da birkaç defa Fuat Çapa ile görüşmüştük. Birbirimizi uzun zamandan beri takip ederiz. Sadece iş değil. Futboldan ve diğer işlerden de sıklıkla konuşuyorduk. Kulübü uzun zamandır takip ediyorum. Kulüp hakkında biraz bir şeyler biliyorum. Bence bu çok önemli. Burası kısa vadeli istediği an sürekli hoca gönderen bir yer değil" şeklinde konuştu.

Fink saha ve tesisler hakkında şu sözleri söyledi:

"Sahayı ve tesisleri gördüm. Çok etkilendiğimi söyleyebilirim. Bence harika bir stat. Tabii dışarıdan görmek yerine içini görmeyi tercih ederim. Dışarıdan büyük güzel ve yeni gibi görünüyor. Stadyum benim yeni evim ve orayı pozitif enerjiyle doldurmak istiyorum."



"THOMAS'LA BİRBİRİMİZE BENZEDİĞİMİZİ SÖYLEYEBİLİRİM"

Thomas Reis'tan da söz eden ve başarı istediğini dile getiren Fink, "Taraftarlarımıza mesajım size başarılı olacağımın sözünü veremem. Bir kulüp veya takım için başarı nedir ki? Elbette her zaman ilk beşte yer almak istiyoruz. Bir aile gibi birbirimize sıkı sıkı bağlı kalırsak Biliyorum bunu Thomas'la başardınız. Eminim ki işini çok iyi yapmıştır. İnsanlar onu çok sevdi. Thomas'la birbirimize benzediğimizi söyleyebilirim. Hissettiğim şey benzerlik. Fakat yolculuk devam etmeli. Bunlar futbolun içinde var. Ben de geçmişte aynı şeyi yaşadım. Size söyleyebileceğim tek şey çok çalışacağız ve kulüp için buradaki insanlar taraftarlar için her zaman en iyisini vereceğiz. Onlara keyif vereceğiz ve bunu yaptığımızda başarı da gelecektir" ifadelerini kullandı.