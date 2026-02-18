Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Başkan Dursun Özbek 2 milyon euro prim verecek
Başkan Dursun Özbek 2 milyon euro prim verecek

G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u RAMS Park'ta tarihi bir skorla mağlup ederek tur için çok büyük bir avantajı cebine koyması, yönetimin de yüzünü güldürdü. Karşılaşmayı tribünden izleyen ve atılan gollerle adeta kendinden geçen Başkan Dursun Özbek, mutluluğunu maç sonu sportif A.Ş. başkan vekili Abdullah Kavukcu ile paylaştı. Kavukcu, elini öpüp kutladığı Özbek'i, "Haydi Başkan, oyuncuların yanına gidelim" diyerek soyunma odasına götürdü. Başkan Özbek'in soyunma odasına girmesiyle coşku tavan yaptı. Futbolcularını tek tek kutlayan Başkan, ardından da 2 milyon Euro'luk (103.7 milyon TL) prim müjdesini açıkladı. Bu ödül sarı-kırmızılı oyuncuların sevincini katladı.

