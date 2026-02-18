Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Infantino'dan Benfica-Real Madrid maçında yaşananlara tepki
FIFA Başkanı Gianni Infantino, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Benfica ile Real Madrid arasında oynanan maçta, Real Madrid'in futbolcusu Vinicius Junior'a ırkçılık yapıldığı iddiası içeren olay nedeniyle üzüntüsünü paylaştı.

Infantino açıklamasında, "Sporumuzda ve toplumumuzda ırkçılığa kesinlikle yer yok. Tüm paydaşların harekete geçmesi ve sorumluların hesap vermesi gerekir. FIFA ve futbol, ırkçılık ve her türlü ayrımcılığın mağdurlarıyla tam bir dayanışma içindedir. Her zaman tekrarlamaya devam edeceğim: Irkçılığa hayır! Her türlü ayrımcılığa hayır!" ifadelerini kullandı.

FIFA Başkanı, maçı yöneten Fransız hakem François Letexier'i de oyunu durdurmak ve durumu ele almak için kol hareketi kullanarak ırkçılıkla mücadele protokolünü devreye soktuğu için tebrik etti.

