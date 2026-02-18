Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Konyaspor, Guilherme Sitya'yı kadro dışı bıraktı!
Giriş Tarihi: 18.02.2026 12:21

Konyaspor, Guilherme Sitya'yı kadro dışı bıraktı!

TÜMOSAN Konyaspor, Brezilyalı futbolcu Guilherme Sitya’yı, takım kaptanlığı görevine son vererek, kadro dışı bıraktı.

DHA
Konyaspor, Guilherme Sitya’yı kadro dışı bıraktı!
  • ABONE OL

Süper Lig'in 24'üncü haftasında lider Galatasaray'ı sahasında ağırlayacak olan Konyaspor, 22 Ocak 2020 tarihinden itibarın yeşil- beyazlı formayı giyen ve takımın kaptanlığını üstlenen defans oyuncusu Guilherme Sitya'yı kadro dışı bıraktı.

Kulübün 'X' sanal medya hesabından yapılan açıklamada, ''Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda futbolcumuz Guilherme Sitya'nın takım kaptanlığı görevi sona erdirilmiş ve kendisi kadro dışı bırakılmıştır.

Ayrıca yine alınan karar gereğince, birinci kaptanlık görevi futbolcumuz Adil Demirbağ'a, ikinci kaptanlık görevi ise Deniz Türüç'e tevdi edilmiştir." denildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Konyaspor, Guilherme Sitya'yı kadro dışı bıraktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz