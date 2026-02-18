Kurban Kurbanov: “Galatasaray’dan çok keyif aldık”

Karabağ Teknik Direktörü Kurban Kurbanov, Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 mağlup ettiği maçla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Kurban Kurbanov, TRT Spor'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray'ı çok tebrik ediyorum. Çok keyif aldık. Maçta gerçek bir karakter gördük. İyi oyunla galibiyet çok iyi.

Başta Okan Hoca olmak üzere Galatasaray'ı ve bütün Galatasaraylıları tebrik ederim. Maçtan çok keyif aldık. Galibiyet önemli ama iyi oyun ve karakter göstererek kazanmak da çok önemli."