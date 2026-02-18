Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kurban Kurbanov: “Galatasaray’dan çok keyif aldık”
Giriş Tarihi: 18.02.2026 21:32

Kurban Kurbanov: “Galatasaray’dan çok keyif aldık”

Karabağ Teknik Direktörü Kurban Kurbanov, Galatasaray’ın Juventus’u 5-2 mağlup ettiği maçı değerlendirdi.

Kurban Kurbanov: Galatasaray’dan çok keyif aldık
  • ABONE OL

Karabağ Teknik Direktörü Kurban Kurbanov, Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 mağlup ettiği maçla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Kurban Kurbanov, TRT Spor'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray'ı çok tebrik ediyorum. Çok keyif aldık. Maçta gerçek bir karakter gördük. İyi oyunla galibiyet çok iyi.

Başta Okan Hoca olmak üzere Galatasaray'ı ve bütün Galatasaraylıları tebrik ederim. Maçtan çok keyif aldık. Galibiyet önemli ama iyi oyun ve karakter göstererek kazanmak da çok önemli."

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Kurban Kurbanov: “Galatasaray’dan çok keyif aldık”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz