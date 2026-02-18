Manisa FK, 5 gollü maçta Bandırmaspor’u mağlup etti

1'inci Lig'de 9 maçlık yenilmezlik serisi geçen hafta Erokspor deplasmanında sona eren Manisa Futbol Kulübü evinde Bandırmaspor'u 2 farklı mağlup duruma düştükten sonra müthiş bir geri dönüşle yenerek Play-Off yarışından kopmadı: 3-2. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip 25'inci dakikada Kerim ve 58'inci dakikada Amaral'la 2-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra toparlanan Manisa FK 60'ta Vargas, 64'te Diony'nin golleriyle eşitliği yakalayıp 90'ıncı dakikada Benrahou'yla mucizevi galibiyete ulaştı. Bu galibiyetle puanını 37'ye çıkaran siyah-beyazlılar yarışı sürdürürken üst üste üçüncü mağlubiyetini alan Bandırmaspor 36 puanda kaldı.

25'inci dakikada Bandırmaspor öne geçti. Konuk ekibin sol kanattan gelişen hızlı atağında Kehinde'nin taşıdığı topu ceza yayı üzerinde alan Kerim, sağına çekip vuruşunu yaptı. Savunmadan Ada'ya da çarpan top, sol köşeden ağlarla buluştu: 0-1.

İlk yarı bu skorla sonuçlandı.

58'inci dakikada fark 2'ye çıktı. Bandırmaspor'un sağ kanattan orta çizginin hemen gerisinden kazandığı serbest vuruşta savunma arkasına atılan topla bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Amaral, ceza yayı üzerinden şutunda kaleciden seken top ağlara gitti: 0-2.

60'ıncı dakikada ev sahibi umutlandı. Manisa FK'nın sağ kanattan gelişen atağında Ayberk, son çizgiye inip penaltı noktasına doğru yerden ortasını yaptı. O bölgede topu kontrol eden Vargas, sağ ayağıyla sol alt köşeden ağları havalandırdı: 1-2.

64'üncü dakikada skor eşitlendi. Vargas'ın ara pasında ceza yayı üzerinde topu alan Diony'nin ceza sahası içerisine girer girmez yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kalecinin yanından ağlara gitti: 2-2.

90'ıncı dakikada ev sahibi ekibin sağ kanattan gelişen atağında Herelle'nin pasıyla çaprazda topu alan Diony ceza alanı yan çizgisinin hemen önünden pasını çıkardı. Penaltı noktasında Benrahou, sol ayağıyla yerden vurup topu ağlarla buluşturup takımını galibiyete taşıdı: 3-2.

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Hakan Ülker, Çağrı Yıldırım, Emrah Türkyılmaz

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Vedat Karakuş- Ayberk Karapo, Herelle, Ada İbik(Dk. 70 Kubilay), Umut Erdem, Toure, Vargas (Dk. 90+1 Osman), Benrahou, Lindseth (Dk. 90+1 Cissokho), Yusuf Talum, Diony

BANDIRMASPOR: Arda Özçimen - Oğuz Ceylan, Hountondji, Atınç Nukan, Yusuf Can, Kerim Alıcı, Muhammed Gümüşkaya(Dk. 84 Emirhan), Fall (Dk. 84 Enes Çinemre), Kehinde (Dk. 53 Amaral), Mücahit (Dk. 70 Enes Aydın), Tanque.

GOLLER: Dk. 25 Kerim, Dk. 58 Amaral (Bandırmaspor), Dk. 60 Vargas, Dk. 64 Diony, Dk. 90 Benrahou (Manisa FK)

SARI KARTLAR: Umut Erdem, Yusuf (Manisa FK) Fall, Emirhan (Bandırma Spor)