Morgan Gibbs-White: "Her iki takım için de güzel bir maç olacak"

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Nottingham Forest, yarın saat 20.45'te Fenerbahçe'ye konuk olacak. Bu müsabaka için İstanbul'a gelen İngiliz ekibinde futbolculardan Morgan Gibbs-White, Teknik Direktör Vitor Pereira ile birlikte basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yarınki mücadele öncesi takımdaki tüm oyuncuların heyecanlı olduğuna değinen Gibbs-White, "Ben de dahil olmak üzere bütün oyuncular çok heyecanlıyız. Hocamız da çok heyecanlı. Hepimiz yarın için çok heyecanlıyız. Bence oyuncular değişikliğe hazırdılar. Bazen oyuncular, bazen hocalar gelip gider. Biz de çok heyecanlıyız. O bizden istediğini çok net belli etti. Bizim için çok büyük bir test olacak. Fenerbahçe çok iyi bir takım. Yaklaşık 20 maçtır yenilmiyor. Her iki takım için de güzel bir maç olacak. Bizim için sert bir takım. Biz de maça çıkıp ne olacağını görmek için heyecanlıyız. Bizim için sert bir takım. Böyle bir atmosferde nasıl oynayacağımızın bilincindeyiz. Kendimize odaklanacağız, atmosfere takılmayacağız" ifadelerini kullandı.



"YARIN NE YAPACAĞIMIZI BİLİYORUZ"

Sarı-lacivertli takımın çok iyi oyunculara sahip olduğunu aktaran 26 yaşındaki futbolcu, "Biz de çalışmalarımızı yaptık. Hocamız da bize bilmemiz gerekenleri gösterdi ve yarın ne yapacağımızı biliyoruz. Her zaman geliştirecek bir şeyler vardır. Ben de şu an onları geliştirmeye çalışıyorum. Yeni hoca da geldi ve bize fikirlerini iletti. Takıma elinizden gelenin en iyisini göstermek istersiniz, her zaman geliştirmek istersiniz ben de onu gerçekleştirmek istiyorum" diye konuştu.



"TAKIMIN POZİTİF BİR ENERJİSİ VAR"

Takımda birlik beraberliğin iyi olduğunu sözlerine ekleyen Gibbs-White, "Sezonun kalanı için çok önemli olacak. Bu da grup içerisinde epey var. Yeni hocamız geldi. Fikirlerini iletti. Pozitif bir enerji var. Ben de çok heyecanlıyım. Daha yüksek bir oyuncu kalitesi var. Bu tamamen doğru dengeyi bulmakla alakalı. Geçen seneye kıyasla tekrar sağlamak istiyoruz değişmeyen bir şey var, o da grubun birlikteliği" dedi.



"KAZANMAK İSTİYORUZ"

UEFA Avrupa Ligi'nin kendileri adına zor bir rekabet olup olmadığıyla ilgili bir soruya Gibbs-White, "Heyecan veriyor bize. Her seferinde tek bir maça odaklanıyoruz. Ne kadar ileri gideceğimize bakacağız bu tarz bir turnuvada. Haftada bir maç yapmak güzel, alışmaya çalışıyoruz. Yarın da aynı istekle sahaya çıkacağız. Önümüzdeki maçın tadını çıkarmalıyız. Kazanmak istiyoruz. Zor bir maç olacağını biliyoruz. Şu an nasıl oynuyorlar bilmiyoruz ama kazanmak istiyoruz" yanıtını verdi.

"MAÇTA HAVA GÜRÜLTÜLÜ OLACAK"

Teknik direktörlüğe getirilen Vitor Pereira'nın kendilerine heyecan getirdiğini vurgulayan Gibbs-White, "Kendisinin çok net fikir var nasıl oynayacağımıza dair tüm oyuncular da bunu kabul etti. Tüm oyuncular da buna hazır. Bunu elimizden geldiğince bloke edeceğiz. Hava gürültülü olacak. Biz de biliyoruz ki bizimle gelen taraftarlarımız var. Onlar için de heyecanlı olacak. Biz kendimize odaklanacağız. Bizim için inanılmaz bir yolculuk bu. Umarız taraftarlarımıza iyi anılar getirebiliriz" diyerek sözlerini noktaladı.

