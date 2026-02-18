Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Samsunspor, Kuzey Makedonya'ya gitti!
Samsunspor, Shkendija ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçı için Kuzey Makedonya'ya gitti.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşacağı Shkendija maçı için Samsun-Çarşamba Havalimanı'ndan özel uçakla Kuzey Makedonya'ya hareket etti.

Karadeniz temsilcisi, ilk maçtan avantajlı bir skor alarak Samsun'daki rövanş öncesi önemli bir adım atmayı hedefliyor.

Yeni Teknik Direktör Thorsten Fink ve futbolculardan Carlo Holse, Tose Proeski Arena'da düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.
Bu önemli mücadelede sakatlıkları bulunan Bedirhan Çetin, Afonso Sousa ve Tanguy Coulibaly'nin forma giymesi beklenmiyor.

Lig aşamasında listeye yazılamayan Cherif Ndiaye ile yeni transferler İrfan Can Eğribayat ve Jaurs Assoumou ise teknik heyetin görev vermesi halinde Shkendija karşısında sahada olabilecek.

Samsunspor ile Shkendija yarın TSİ 23.00'te Tose Proeski Arena'da karşı karşıya gelecek.

