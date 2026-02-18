Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son gülen iyi güler
Son gülen iyi güler

80-90 dakikalar arasında ve uzatmalarda ağları 9 kez sarsan Beşiktaş, lig ve kupada toplamda 11 puan kazandı

UĞUR ÇEM
Son gülen iyi güler
Beşiktaş, bu sezon rakiplerine 'Ben bitti demeden bitmez' mottosuyla yanıt veriyor. Namağlup serisini 13 maça yükselten siyahbeyazlı takım, 80-90 dakikalar arasında ve uzatmalarda toplamda ağları 9 kez havalandırdı. 25 maçın 9'unda son anlarda sevinen Kartal, lig ve kupada hanesine 11 puan yazdırdı. Son dakikada gelen goller olmasaydı ligde 40 yerine 32 puanla 7. sırada yer alacak Beşiktaş, bu sayede 5'inci basamağa kuruldu.

KUPADA 4. OLACAKTI
Kupada da zirvede (7 puan) konumlanan Beşiktaş, 4 puan geriye düşerek 4'üncülüğe gerileyecekti. Bu süreçte Jota 2, takımdan ayrılan Rafa Silva, Cengiz, El Bilal, Mustafa Erhan, Cerny, Kartal ve Orkun 1'er gol attı.

Son gülen iyi güler
