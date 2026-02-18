Tarih böyle yazılır!

DEVLER LİGİ TARİHİNDE JUVE'YE 5 GOL ATAN İLK TAKIM G.SARAY OLDU



İTALYANLAR ŞOKTA!

Tarihi zafer sonrasında İtalyan basını da Juve'yi yerden yere vurdu. La Gazzetta dello Sport, "G.Saray, Juventus'u ezdi" derken Tuttosport ise "Juve dağıldı" başlığını seçti.

63 YILLIK DEV SERİ

Galatasaray, Avrupa kupalarında 63 yıldır İtalya takımlarına karşı sahasında kaybetmiyor. 23 Ocak 1963'te Milan'a 3-1 yenilen Galatasaray, sonrasında İtalyan ekiplerini konuk ettiği 13 maçta 9 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.

METİN OKTAY'A SELAM OLSUN!

Noa Lang, Sneijder sonrası G.Saray forması ile Şampiyonlar Ligi'nin grup/lig sonrası aşamalarında gol atan ikinci Hollandalı oyuncu oldu. Napoli'den kiralanan yıldız futbolcu, golünün ardından ise G.Saray efsanesi Metin Oktay'ın selamı ile taraftarın gönlünü bir kez daha fethetti.

JUVE'YE KÂBUS OLDU

G.SARAY ile Juventus, Avrupa'da 7. kez karşı karşıya geldi. 3 maçı Cimbom kazanırken 3 karşılaşma berabere bitti. Aslan 1 kez Juve'ye yenildi. İtalyanlara karşı 28 maçta ise Cimbom 9 galibiyet aldı.



Juventus'un Şampiyonlar Ligi tarihinde deplasmanda en çok yenildiği 3 takım var: Real Madrid (5), G.Saray (3), Bayern Münih (3).



SACHA BOEY: KENDİMİ TEBRİK EDİYORUM

ARA transferde G.Saray'a geri dönen Sacha Boey, takıma övgüler yağdırdı: "Büyük bir maç oynadık. Golüm için kendimi ve galibiyet için takımı tebrik ediyorum. Zamanla çalışarak çok daha iyi hale geleceğim."

KASAYI DOLDURACAK

G.SARAY, Juventus eşleşmesinde turu geçerse kasasını da dolduracak. Okan Buruk'un ekibi 11 milyon Euro'luk (570.5 milyon TL) dev ödüle doğru giderken Juve'yi elerse Tottenham ya da Liverpool ile eşleşecek.