Trendyol 1. Lig: Çorum FK, Serikspor deplasmanında galip!

1. Lig 26. hafta maçında Serikspor ile Arca Çorum FK karşı karşıya geldi. Serik İsmail Oğan Stadı'ndaki maçta gülen taraf 3-2'lik skorla konuk takım oldu.

Çorum FK'ye galibiyeti getiren golleri; 32. dakikada Mame Thiam ve 49 ile 52. dakikalarda Burak Çoban kaydetti. Serikspor'un sayıları ise 23. dakikada Jetmir Topalli ve 39. dakikada Cengiz Demir'den geldi.

Bu sonucun ardından Arca Çorum FK 44 puana yükselirken, Serikspor 29 puanda kaldı.

Hakemler: Gürcan Hasova, Tuncay Ercan, Mehmet Ali Vardar

Serikspor: Veysel Sapan, Martynov, Cengiz Demir, Selim Dilli, Bilal Ceylan (Dk. 85 Skvortsov), Castro, Caner Cavlun (Dk. 61 Nwachukwu), Burak Asan, Nalepa (Dk. 84 Adeola), Sami Gökhan Altıparmak, Topalli (Dk. 85 Şeref Özcan)

Arca Çorum FK: Sehic, Sinan Osmanoğlu, Ferhat Yazgan (Dk. 46 Oğuz Gürbulak), Yusuf Erdoğan (Dk. 46 Burak Çoban), Pedrinho, Arda Hilmi Şengül (Dk. 84 Attamah), Fredy (Dk. 71 Ahmed Ildız), Thiam, Samudio (Dk. 84 Aleksic), Üzeyir Ergün, Erkan Kaş

Goller: Dk. 23 Topalli, Dk. 39 Cengiz Demir (Serikspor), Dk. 32 Thiam (Penaltıdan), Dk. 49 ve 52 Burak Çoban (Arca Çorum FK)

Sarı kartlar: Dk. 37 Erkan Kaş, Dk. 45+5 Ferhat Yazgan, Dk. 73 Arda Hilmi Şengül (Arca Çorum FK), Dk. 45+5 Burak Asan, Dk. 59 Selim Dilli (Serikspor)