UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 play-off turu heyecanı!

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda ilk maçlar heyecanı yarın yapılacak müsabakalarla yaşanacak.
Fenerbahçe evinde İngiliz ekibi Nottingham Forest ile oynayacağı karşılaşmada avantajlı skor elde etmeye çalışacak. Bu turun rövanş mücadeleleri ise 26 Şubat Perşembe günü oynayacak.
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu programı şöyle:
20.45 PAOK - Celta Vigo
20.45 Brann - Bologna
20.45 Fenerbahçe - Nottingham Forest
20.45 Dinamo Zagreb - Genk
23.00 Ludogorets Razgrad - Ferencvaros
23.00 Celtic - Stuttgart
23.00 Panathinaikos - Viktoria Plzen
23.00 Lille - Kızılyıldız