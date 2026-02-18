Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Vincenzo Montella'dan Başakşehir'e ziyaret
Giriş Tarihi: 18.02.2026 21:47

Vincenzo Montella'dan Başakşehir'e ziyaret

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Başakşehir Futbol Kulübünü ziyaret etti.

AA
Vincenzo Montella’dan Başakşehir’e ziyaret
  • ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre gelecek ay oynanacak 2026 Dünya Kupası play-off maçları öncesinde kulüp ziyaretlerini sürdüren İtalyan teknik adam, RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, İdari Direktör Murat Yaman ve İdari Menajer Barbaros Gözneli ile bir araya geldi. Montella'nın ziyaretinde A ve 21 Yaş Altı Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay da yer aldı.

Turuncu-lacivertli takımın idmanını da takip eden Montella, Nuri Şahin'le fikir alışverişinde bulundu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Vincenzo Montella'dan Başakşehir'e ziyaret
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz