Vitor Pereira’dan Fenerbahçe açıklaması!

'SADECE GÜZEL ANLARI HATIRLIYORUM'

Fenerbahçe'de çalıştığı dönemdeki sadece güzel anları hatırladığını aktaran Pereira, "Sadece güzel anları hatırlıyorum. Taraftarlarla kurduğumuz bağlantı, birlikteliğimiz... Benim anılarımda bunlar var. 2 tane tarihi kulüp. Benim için onur ve ayrıcalık bu iki kulüpte de çalışmak. Yarın benim için karmaşık duygular olacak ama çok mutluyum" sözlerini kullandı.

'PREMİER LİG'DE DE HER YERDE İYİ ATMOSFERLER VAR'

Premier Lig'de de çok iyi atmosferler olduğuna değinen 57 yaşındaki teknik adam, "Biz Premier Lig'de oynuyoruz. Premier Lig'de de her yer yerde iyi atmosferler var. Burası da tabii ki büyük bir kulüp. Futbola çok tutkuyla bağlılar. Oyuncular için keyif alacakları bir atmosfer. Benim için burada bulunmak büyük bir keyif. Tutkuyla oynayan bir takımla karşılaşmak ve tutkumuzu göstermek istiyoruz. Cesaretle ve organize oynayacağız. Organizasyon sadece taktik bir şey değildir. Bu aynı zamanda mental olarak ifade edilir. Ben de yarın bunu görmek istiyorum" dedi.