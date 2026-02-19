Adana Demirspor Teknik Direktörü Kubilayhan Yücel: "Puana değil gelişime bakıyoruz"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Kubilayhan Yücel, Yeni Adana Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yücel, takımı her koşulda destekledikleri için taraftara teşekkür etti.

Dirençli bir ekiple iyi oynadıklarını dile getiren Yücel, "Bizim için puan önemli değil çocukların gelişimine bakıyoruz. Biz her maça çıkıp oynamak istiyoruz. Federasyonun bize biraz daha yardımcı olmasını istiyoruz.

Adanalı iş adamlarının, dinamiklerin, belediye başkanlarının yardımcı olmalarını istiyoruz. Daha güçlü bir Adana Demirspor olmak ve yönetim kurmak için bu gibi şeylere ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.