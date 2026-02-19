Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Adana Demirspor Teknik Direktörü Kubilayhan Yücel: "Puana değil gelişime bakıyoruz"
Giriş Tarihi: 19.02.2026 16:27

Adana Demirspor Teknik Direktörü Kubilayhan Yücel: "Puana değil gelişime bakıyoruz"

Trendyol 1. Lig'in 26. hafta müsabakasında sahasında Özbelsan Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor'un teknik direktörü Kubilayhan Yücel, "Bizim için puan önemli değil çocukların gelişimine bakıyoruz." dedi.

AA
Adana Demirspor Teknik Direktörü Kubilayhan Yücel: Puana değil gelişime bakıyoruz
  • ABONE OL

Adana Demirspor Teknik Direktörü Kubilayhan Yücel, Yeni Adana Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yücel, takımı her koşulda destekledikleri için taraftara teşekkür etti.

Dirençli bir ekiple iyi oynadıklarını dile getiren Yücel, "Bizim için puan önemli değil çocukların gelişimine bakıyoruz. Biz her maça çıkıp oynamak istiyoruz. Federasyonun bize biraz daha yardımcı olmasını istiyoruz.

Adanalı iş adamlarının, dinamiklerin, belediye başkanlarının yardımcı olmalarını istiyoruz. Daha güçlü bir Adana Demirspor olmak ve yönetim kurmak için bu gibi şeylere ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana Demirspor Teknik Direktörü Kubilayhan Yücel: "Puana değil gelişime bakıyoruz"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz