Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Adana Demirspor'dan Sivasspor'a şok çelme!
Giriş Tarihi: 19.02.2026 15:48 Son Güncelleme: 19.02.2026 15:56

Adana Demirspor'dan Sivasspor'a şok çelme!

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor ile Özbelsan Sivasspor 1-1 berabere kaldı.

AA
Adana Demirspor’dan Sivasspor’a şok çelme!
  • ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor ile Özbelsan Sivasspor kozlarını paylaştı.

Ligin dibine demir atan Adana Demirspor, 88. dakikada Gökdeniz Tunç ile bulduğu golle sahadan 1-1 berabere ayrıldı. Konuk ekip Sivasspor'un golü ise 3. dakikada Ethemi'den geldi.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Barış Çiçeksoyu, Yusuf Susuz

Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Enes Demirtaş, Kürşat Türkeş Küçük, Gökdeniz Tunç, Yusuf Buğra Demirkıran, Ali Fidan (Dk. 80 Eymen Namlı), Osman Kaynak, Seyfi Efe Irga, Ahmet Yılmaz (Dk. 71 Mustafa Bozkurt), Kayra Saygan (Dk. 87 Muhammed Ahmet Ergen), Toprak Bayar

Özbelsan Sivasspor: Gökhan Akkan, Emirhan Başyiğit, Mert Çelik (Dk. 89 Badji), Appindangoye, Mehmet Feyzi Yıldırım, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 46 Avramovski), Charisis, Kamil Fidan (Dk. 77 Emre Gökay), Ethemi (Dk. 58 Bekir Böke), Manaj, Okoronkwo (Dk. 46 Malle)

Goller: Dk. 3 Ethemi (Özbelsan Sivasspor), Dk. 88 Gökdeniz Tunç (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Enes Demirtaş, Dk. 89 Gökdeniz Tunç (Adana Demirspor)

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana Demirspor'dan Sivasspor'a şok çelme!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz