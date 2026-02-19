Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Archie Brown: Geri döndüğüm için çok mutluyum!
Giriş Tarihi: 19.02.2026 20:00

Fenerbahçeli futbolcu Archie Brown, Nottingham Forest maçı öncesi konuştu.

Archie Brown: Geri döndüğüm için çok mutluyum!
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Nottingham Forest ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Archie Brown açıklamalarda bulundu.

Sakatlığının ardından takıma geri dönmesiyle ilgili Archie Brown, "Heyecanlıyım. Kariyerimdeki en uzun sakatlık oldu. Takımıma geri döndüğüm için, yardım edebileceğim için çok mutluyum. Bu maç için heyecanlıyım. Kadıköy'de olmak, bu atmosferi hissetmek çok güzel. Hem ben hem takım arkadaşlarım hazırız" ifadelerini kullandı.

Beklentilerin farkında olduklarını vurgulayan Archie Brown, "Bizler maç maç bakıyoruz. Avrupa'da ve ligdeki her maç çok zor. Önümüzdeki odağımız bu maç. Ardından lig maçı var. Maç maç bakacağız. Hırslıyız. Beklentileri biliyoruz. Yola devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

