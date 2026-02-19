Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CANLI | UEFA Konferans Ligi’nde Shkendija - Samsunspor maçı!
Giriş Tarihi: 19.02.2026 18:00

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu’nda Shkendija ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Müsabakanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Shkendija, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Samsunspor'u konuk edecek. Kritik karşılaşma Todor Proeski Stadyumu'nda oynanacak.

Zorlu müsabakada Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi düdük çalacak. Rohit Saggi'nin yardımcılıklarını Anders Olav Dale ile Jorgen Ronning Valstadsve üstlenecek.

Kritik maçta VAR'da Kristoffer Hagenes, AVAR'da Daniel Higraff üstlenecek. Shkendija - Samsunspor maçı saat 23.00'te başlayacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Shkendija: Gaye, Murati, Fetai, Meljichi, Webster, Ramadani, Alhassan, Krasniqi, Spahiu, Mazari, Tamba.

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Celil Yüksel, Ntcham, Holse, Assoumou, Ndiaye.

SAMSUNSPOR 12'NCİ TAMAMLADI

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi lig etabını 12'nci sırada noktaladı.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi lig etabında 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.

