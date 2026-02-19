CANLI | UEFA Konferans Ligi’nde Shkendija - Samsunspor maçı!

Shkendija, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Samsunspor'u konuk edecek. Kritik karşılaşma Todor Proeski Stadyumu'nda oynanacak.
Zorlu müsabakada Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi düdük çalacak. Rohit Saggi'nin yardımcılıklarını Anders Olav Dale ile Jorgen Ronning Valstadsve üstlenecek.
Kritik maçta VAR'da Kristoffer Hagenes, AVAR'da Daniel Higraff üstlenecek. Shkendija - Samsunspor maçı saat 23.00'te başlayacak.
Zorlu müsabakanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Shkendija: Gaye, Murati, Fetai, Meljichi, Webster, Ramadani, Alhassan, Krasniqi, Spahiu, Mazari, Tamba.
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Celil Yüksel, Ntcham, Holse, Assoumou, Ndiaye.
SAMSUNSPOR 12'NCİ TAMAMLADI
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi lig etabını 12'nci sırada noktaladı.
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi lig etabında 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.