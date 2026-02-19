Fenerbahçe – Nottingham Forest maç sonu Libero TV canlı yayını! Serkan Korkmaz, Fırat Aydınus, Serkan Balcı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Nottingham Forest ile kozlarını paylaşacak. Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Nottingham Forest'ı Kadıköy'de konuk edecek.
Zorlu karşılaşmada İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer düdük çalacak.
Fenerbahçe ile Nottingham Forest arasındaki kritik maçın ardından Libero TV YouTube kanalında Serkan Korkmaz, Fırat Aydınus ve Serkan Balcı değerlendirmelerde bulunacak.
FIFA kokartlı eski hakem Fırat Aydınus, Fenerbahçe ile Nottingham Forest arasındaki mücadelenin tartışmalı hakem kararlarını canlı yayında değerlendirecek.
Libero TV canlı yayınını haberimizden takip edebilirsiniz.