Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe – Nottingham Forest maç sonu Libero TV canlı yayını! Serkan Korkmaz, Fırat Aydınus, Serkan Balcı
Giriş Tarihi: 19.02.2026 17:44 Son Güncelleme: 19.02.2026 17:45

Fenerbahçe – Nottingham Forest maç sonu Libero TV canlı yayını! Serkan Korkmaz, Fırat Aydınus, Serkan Balcı

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu mücadele sonrası Libero TV YouTube kanalında Serkan Korkmaz, Fırat Aydınus ve Serkan Balcı yorumlarda bulunacak.

Fenerbahçe – Nottingham Forest maç sonu Libero TV canlı yayını! Serkan Korkmaz, Fırat Aydınus, Serkan Balcı
  • ABONE OL

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Nottingham Forest ile kozlarını paylaşacak. Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Nottingham Forest'ı Kadıköy'de konuk edecek.

Zorlu karşılaşmada İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer düdük çalacak.

Fenerbahçe ile Nottingham Forest arasındaki kritik maçın ardından Libero TV YouTube kanalında Serkan Korkmaz, Fırat Aydınus ve Serkan Balcı değerlendirmelerde bulunacak.

FIFA kokartlı eski hakem Fırat Aydınus, Fenerbahçe ile Nottingham Forest arasındaki mücadelenin tartışmalı hakem kararlarını canlı yayında değerlendirecek.

Libero TV canlı yayınını haberimizden takip edebilirsiniz.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe – Nottingham Forest maç sonu Libero TV canlı yayını! Serkan Korkmaz, Fırat Aydınus, Serkan Balcı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz