Fenerbahçe’de Nottingham Forest mağlubiyetinin sebebini Libero TV’de açıkladı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Nottingham Forest ile kozlarını paylaştı. Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Nottingham Forest'a Kadıköy'de 3-0 mağlup oldu.
Zorlu karşılaşmada İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer düdük çaldı.
Fenerbahçe ile Nottingham Forest arasındaki kritik maçın ardından Libero TV YouTube kanalında Serkan Korkmaz, Fırat Aydınus ve Serkan Balcı değerlendirmelerde bulundu.
FIFA kokartlı eski hakem Fırat Aydınus, Fenerbahçe ile Nottingham Forest arasındaki mücadelenin tartışmalı hakem kararlarını canlı yayında değerlendirdi.
Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçındaki mağlubiyetinin sebepleri Libero TV canlı yayınında yorumlandı.
İşte Libero TV'nin maç sonu yayını:
SKRINIAR DEVAM EDEMEDİ
Fenerbahçe'nin takım kaptanı Milan Skriniar, sakatlanarak oyundan çıktı.
Maçın 23. dakikasında kendisini yere bırakan Slovak savunmacı, 25. dakikada kenara geldi.
Skriniar, 26. dakikada yerini Çağlar Söyüncü'ye bıraktı.
OOSTERWOLDE VE FRED RÖVANŞTA YOK
Fenerbahçe'nin Hollandalı stoperi Jayden Oosterwolde ve Brezilyalı orta sahası Fred cezalı duruma düştü.
Müsabakanın 69. dakikasında sarı kart gören Oosterwolde ve 90+1. dakikasında kart gören Fred, rövanşta forma giyemeyecek.
BU SEZON EVİNDE İLK KEZ 3 GOL YEDİ
Fenerbahçe, bu sezon sahasında ilk kez kalesinde 3 gol gördü.
Bu sezon toplamda 5 mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertliler, söz konusu maçların 4'ünü Avrupa'da, 1'ini ise Türkiye Kupası'nda yaşadı.
Bu müsabakaların 3'ünü deplasmanda kaybeden Fenerbahçe, evinde ise İngiltere'den Aston Villa ve Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a karşı mağlup olmuştu.
Resmi tüm müsabakalarda bu sezon evinde rakiplerine 2 golden fazla izin vermeyen sarı-lacivertliler, Nottingham Forest karşısında ise kalesinde 3 gol birden görerek mağlup oldu.
İNGİLİZLERE BU SEZON GOL ATAMADI
Fenerbahçe, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında 2 maçta gol bulamadı.
Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde Nice, Stuttgart ve Ferencvaros ağlarını sarsarken, Aston Villa ve Nottingham Forest'e karşı gol üretemedi.