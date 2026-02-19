Fenerbahçe’de Nottingham Forest mağlubiyetinin sebebini Libero TV’de açıkladı!

Resmi tüm müsabakalarda bu sezon evinde rakiplerine 2 golden fazla izin vermeyen sarı-lacivertliler, Nottingham Forest karşısında ise kalesinde 3 gol birden görerek mağlup oldu.

İNGİLİZLERE BU SEZON GOL ATAMADI

Fenerbahçe, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında 2 maçta gol bulamadı.

Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde Nice, Stuttgart ve Ferencvaros ağlarını sarsarken, Aston Villa ve Nottingham Forest'e karşı gol üretemedi.