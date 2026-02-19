Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Göztepe, Beşiktaş'a şans tanımadı
Trendyol Süper Lig'de pazar günü Avrupa kupalarına katılma yolunda deplasmanda Beşiktaş'la sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak Göztepe, geçen sezondan bu yana rakibine kabus oldu.

Siyah-beyazlılarla biri Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 4 kez karşılaşan Göztepe, 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak Beşiktaş'a şans tanımadı. Geçen sezonun 12'nci haftasında Tüpraş Stadyumu'nda rakibine konuk olan Göz-Göz, 2-0 geriye düşüğü maçı 4-2 kazanmayı bildi. Ardından yine İstanbul'da Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş'a rakip olan sarı-kırmızılılar bu mücadeleyi de 3-1 kazanarak rakibini saf dışı bıraktı.

Ligin ikinci yarısında Gürsel Aksel Stadı'nda Beşiktaş'la karşı karşıya gelen Göztepe 1-0 geriye düştü ancak siyah-beyazlıların eski futbolcusu ve şimdiki Göztepe kaptanı İsmail Köybaşı'nın muhteşem golüyle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Göztepe, bu sezon da İzmir'de Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı.

6'ncı haftada evinde Beşiktaş'la karşı karşıya gelen Göz-Göz rakibini 3-0 yenerek önemli bir zafer elde etti. Göztepe'nin gollerini Juan'ın yanı sıra takımdan ayrılan Rhaldney ve Sabra kaydetti. O maçta Göztepe forması giyen Olaitan ise ara transferde 6 milyon Euro bonservisle Beşiktaş'a satıldı. Pazar günü Beşiktaş maçına bir kez daha galibiyet parolasıyla çıkacak sarı-kırmızılılar 41 puanla 4'üncü sırada yer alırken, Beşiktaş ise 40 puanla 5'inci durumda.

