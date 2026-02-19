Hidayet Türkoğlu'ndan "NBA Avrupa projesine" destek

"AVRUPA LİGİ'NİN GELİR GETİRİCİ HİÇBİR KATKISI YOK"

Başkan Türkoğlu, EuroLeague'in kulüplere gelir getirici hiçbir katkısının bulunmadığını aktardı.

FIBA ile başta maç takvimi olmak üzere birçok anlaşmazlık yaşayan Avrupa Ligi'ni uzun yıllardan bu yana eleştirdiğini hatırlatan Türkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Ligi'nin özel olması, bünyesinde bulunan kulüplerin değerli olmasındandır. Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ve diğer dünya markası kulüplerin başka organizasyonda buluşması, o organizasyona da değer katacaktır. Avrupa Ligi'nin gelir getirici hiçbir katkısı yok. Kulüpler her geçen gün şikayet ediyorlar ve onlar da farklı bir yöne doğru yönelmeye çalışıyorlar. Abu Dabi ile anlaşmalar yapıyorlar. Marka değerini yükseltebilmek için oralardan bir şekilde para üretmeye çalışıyorlar. Burada NBA, ekonomik anlamda güzel bir tablo sunarsa, Avrupa Ligi'ndeki kulüplerimiz de NBA Avrupa projesine biraz daha sıcak bakacaktır. Kulüplerimizin harcadıkları paralarla gelen paralar arasında neredeyse 10 kat fark var. 'Avrupa'nın en iyi organizasyonuyuz' diyorsunuz ama bu, sadece 13 A lisanslı takımın önceliğinde olan bir şey. Sadece bu takımların kazandığı ve diğerlerinin kazanmadığı ortada. Hala kendilerini en iyi organizasyon olarak görmeleri beni zaman zaman şaşırtıyor. NBA, FIBA ile ekonomik anlamda Avrupa'daki kulüplerimizi destekleyecek formülle gelirse sanırım orada başı çekeceklerdir."

"NBA MAÇINI ÜLKEMİZE GETİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Hidayet Türkoğlu, önümüzdeki yıllarda NBA karşılaşmasına ev sahipliği yapmak istediklerini belirtti.

Ocak ayında Orlando Magic ile Memphis Grizzlies arasında Almanya'nın başkenti Berlin'de oynanan maçta NBA yetkilileriyle bir araya geldiğini vurgulayan Türkoğlu, "İnşallah önümüzdeki yıllarda Berlin ve Londra'da düzenlendiği gibi bir NBA maçını ülkemize (İstanbul) getirmeyi düşünüyoruz. NBA takımlarını bu tesiste (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi) misafir etmemiz anlamında sezon öncesi kampları hakkında da görüştük. FIBA 2027 Dünya Kupası'na gitmeden önce ABD ile burada bir kamp yapma veya ikili temas hazırlık maçları gibi birkaç girişimimiz oldu. Önümüzdeki günlerde NBA'in Avrupa temsilcisi İstanbul'a gelecek. Onunla tekrar bir araya geleceğiz. Bu anlamda daha detaylı görüşmeler yapacağız. İnşallah önümüzdeki süreçte NBA ile daha sık görüşmeler yapıp ortaklaşa organizasyonlar düzenleyeceğimiz noktaya geleceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"İNŞALLAH 2025'TEKİ ÇIKIŞIMIZ 2026'DA DA DEVAM EDER"

TBF Başkanı Türkoğlu, Türk takımlarının bu sezon Avrupa kupalarında ortaya koyduğu başarılı performansın çok değerli olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin Avrupa kupalarında "en fazla takımla temsil edilen ülke" olduğunu aktaran Türkoğlu, "Neredeyse 16-17 takımımız Avrupa'da bizi gururla temsil ediyor. Her kulübümüzün elde ettiği başarı ve kazandığı maç bizim için çok değerli. Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de geçen sezonki performansını devam ettiriyor. Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon final oynadı. Beşiktaş, Bahçeşehir Koleji ve Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda çok güzel performans sergiliyor. Kadınlarda Fenerbahçe, Galatasaray ve ÇBK Mersin ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyor. Bu sezon birden fazla kupanın gelmesi ülkemiz açısından çok anlamlı ve değerli olur. Sonuçta hepimizin isteği, ülkemizin her anlamda Avrupa'da en iyi şekilde temsil edilmesi. İnşallah bu da bize nasip olur. Bizim yönetimimizde ülkemize çok değerli kupalar geldi. 4 EuroLeague Kupası ile Avrupa kupaları geldi. Bu anlamda kulüplerimizin elde ettiği başarılar dolayısıyla kendimizi şanslı hissediyoruz. İnşallah basketbolda 2025'teki çıkışımız 2026'da da devam eder ve milli takımlar ve kulüpler anlamında istediğimiz başarılar ülkemize gelir." diye konuştu.