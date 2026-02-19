İsmet Taşdemir: "Herkesin çantada keklik gördüğü maçı kazanamadık"

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Sivasspor, deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maç sonu basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Bu maçın tarifi yok. Oynanan oyun ve skorun tarifi yok. Biz hiçbir şey yapmadık. Maalesef herkesin çantada keklik gördüğü maçı kazanamadık. Bizim için kötü bir durum ve kötü bir oyun. Yeni gelmemizin veya eskiden burada çalışmış olmamızın hiçbir katkısı yok. Takımın yeni veya eski bir hoca fark etmeksizin farklı bir reaksiyon vermesi lazımdı, farklı bir oyun oynaması lazımdı. Sorumluluk hepimizin, inşallah en kısa sürede bu yaptığımız hataların telafisini hem kendimize hem de taraftarlarımıza gösteririz" diye konuştu.