Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Jeton Bekjiri: Fırsatları değerlendiremezseniz maçı kaybedersiniz!
Giriş Tarihi: 20.02.2026 02:26

Jeton Bekjiri: Fırsatları değerlendiremezseniz maçı kaybedersiniz!

Shkendija Teknik Direktörü Jeton Bekjiri, Samsunspor maçından sonra konuştu.

AA
Jeton Bekjiri: Fırsatları değerlendiremezseniz maçı kaybedersiniz!
  • ABONE OL

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sahasında Samsunspor'a 1-0 kaybeden Shkendija'nın teknik direktörü Jeton Bekjiri, "Bu tür kaliteli takımlara karşı bulduğunuz fırsatları değerlendiremezseniz maçı kaybedersiniz." dedi.

Bekjiri, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılarında çok kaliteli bir takım olduğunu dile getirdi.

Takımını eleştiren Bekjiri, "Shkendija bugün istediği performansı gösteremedi. Daha iyi maç çıkarabilirdik. Rakibin performansını da küçüksemek istemiyorum. Ellerine gelen bir fırsatı değerlendirdiler. Biz ise elimize geçen 3 şansı değerlendiremedik. Bu tür kaliteli takımlara karşı bulduğunuz fırsatları değerlendiremezseniz maçı kaybedersiniz. " ifadesini kullandı.

Bekjiri, Samsun'daki rövanşta iyi bir maç çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Jeton Bekjiri: Fırsatları değerlendiremezseniz maçı kaybedersiniz!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz