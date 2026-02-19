Nihayet yüzü güldü!

Ara transfer döneminde 7 isimle yollarını ayırıp aynı sayıda futbolcuyu kadrosuna dahil eden Beşiktaş'ta yeniler kısa sürede göze girmeyi başardı. Santrfor için önüne gelen adaylar arasından Hyeongyu Oh'u tercih eden teknik direktör Sergen Yalçın'ın, bu seçiminde ne kadar haklı olduğu kısa süre anlaşıldı. Güney Koreli futbolcu, forma giydiği iki maçta 2 gol ve 1 asist üretti. Ayrıca Beşiktaş lehine de bir penaltı aldı. Junior Olaitan da performansıyla Yalçın'ın gözüne girdi. Ligde forma giydiği iki maçın başlangıç kadrosunda yer alıp, 178 dakika sahada kaldı. Kupada da 45 dakika oynadı. Deneyimli çalıştırıcının, Amir Murillo ve Agbadou'dan da son derece memnun olduğu kaydedildi. Teknik heyetin, Kristijan Asllani'nin ise maç ritmi kazandıkça açılacağını düşündüğü öğrenildi.

GELENLER



Yasin Özcan

Kristjan Asllani

Junior Olaitan

Hyeon-gyu Oh

Emmanuel Agbadou

Amir Murillo

Devis Vasquez

GİDENLER



Tammy Abraham

Rafa Silva

Mert Günok

Demir Ege Tıknaz

Gabriel Paulista

Jonas Sivensson

Emrecan Terzi