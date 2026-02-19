Okan Buruk ve Stanimir Stoilov istikrarın adı oldu!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ile Göztepe, teknik direktör istikrarıyla öne çıkan iki kulüp oldu.

Ligde birçok takım teknik adam değişikliğine giderken, bu iki takım aynı isimlerle yola devam ederek, farklı bir tablo ortaya koydu. Son iki sezonda Süper Lig'de en az 20 takım, teknik direktörünü değiştirirken, bu süreçte 50'den fazla isim görev aldı.

Sürekli teknik adam değişikliğiyle başarı yakalamaya çalışan kulüplerin aksine, Göztepe ve Galatasaray bu konuda daha istikrarlı oldu. Sarı-kırmızılılar, 2022 yılının temmuz ayında takımın başına getirdiği Okan Buruk ile Süper Lig'de üst üste 3 şampiyonluk yaşarken, bu sezon ligde ve Avrupa'da da başarılı sonuçlar elde ediyor.

3 YILDIR TAKIMIN BAŞINDA

İzmir ekibi ise 2023 yılının kasım ayında emanet ettiği Bulgar çalıştırıcı Stanimir Stoilov ile ilk olarak 1. Lig'den, Süper Lig'e çıktı. Göztepe, Stoilov yönetiminde Süper Lig'de de istikrarlı sonuçlar alarak zirveyi zorlayan ekip oldu.

Okan Buruk ve Stanimir Stoilov dışında Süper Lig'de bu sezon; Fatih Tekke, Selçuk İnan ve Joao Pereira da sezona başladıkları takımlarla yollarına devam ediyor.

13 TAKIM HOCA DEĞİŞTİRDİ

Bu sezon Süper Lig'de mücadelede eden 18 takımın 13'ünü teknik direktörleriyle yollarını ayırdı. Fenerbahçe, Jose Mourinho sonrası Domenico Tedesco anlaştı. Beşiktaş'ta ise Ole Gunnar Solskjaer'in ardından Sergen Yalçın takımın başına geçti. Samsunspor da Thomas Reis'in yerine Thorsten Fink'i göreve getirdi. Başakşehir, Çağdaş Atan'dan sonra Nuri Şahin ile sözleşme imzaladı.

EN ÇOK DEĞİŞİKLİK GENÇLERBİRLİĞİ'NDE

2025-2026 sezonunda şu ana kadar en çok Gençlerbirliği teknik adam değişikliği yaşadı. Ankara temsilcisi; sezona Hüseyin Eroğlu ile başlarken, Volkan Demirel, Metin Diyadin ve son olarak Levent Şahin'i takımın başına getirdi. Ayrıca Konyaspor; Recep Uçar, Çağdaş Atan ve İlhan Palut, Antalyaspor; Emre Belözoğlu, Erol Bulut ve Sami Uğurlu, Fatih Karagümrük; Marcel Licka, Onur Can Korkmaz ve Aleksander Stanojevic ile çalıştı.