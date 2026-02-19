Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Okan Kocuk: Kimin oynadığı önemli değil!
Samsunsporlu futbolcu Okan Kocuk, Shkendija maçından sonra konuştu.

UEFA Konferans Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Shkendija deplasmanında 1-0 kazanan Samsunspor'da Okan Kocuk açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Okan Kocuk, "Yeni hocamızla ilk maçımıza çıktık. Kazandığımız için çok mutluyuz. Yeni bir hocamızla yeni bir ivme yakalamak istiyorduk. 3 gün çalıştık hocamızla. Samsun'a avantajlı skorla gitmek önemliydi. Buraya gelen taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Samsun'da da iyi oyun ve iyi bir skorla turu geçen oluruz umarım" dedi.

Forma rekabetiyle ilgili soruya Okan Kocuk, "Hoca kalede kime şans verirse versin Samsun için elinden gelenin en iyisini yapacaktır. Samsunspor camiası önemli, kimin oynadığı önemli değil. Güzel bir rekabet içindeyiz. Bu da takıma güzel yansıyacaktır" cevabını verdi.

