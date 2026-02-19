Para değil hırs kazanır

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasını 14 puanla 13. sırada tamamlayan İngiliz ekibi Nottingham Forest ile 12 puan toplayıp 19. sıradan play-off oynama hakkı kazanan Fenerbahçe'nin ilk buluşması bu akşam Kadıköy'de yaşanacak. 20.45'te başlayacak mücadeleyi İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer yönetecek. Bu turu geçen takım, bir sonraki ayakta Danimarka'nın Midtjylland ya da İspanya'nın Real Betis ekibiyle eşleşecek. 236.5 milyon Euro kadro değerine sahip Fenerbahçe, Süper Lig'de yoluna yenilgisiz ikinci sırada devam ederken 591.6 milyon Euro'luk İngiliz ekibi 20 takımlı Premier Lig'de 17. sırada yer alıyor. 336.85 milyon Euro değere sahip Galatasaray önceki gün Şampiyonlar Ligi'nde 560 milyon Euro'luk Juventus'u 5-2 yenmeyi başarırken, taraftarı da Fenerbahçe'den aynı başarıyı bekliyor. Teknik direktör Tedesco da transfer pazarı değerinin belli bir kaliteye işaret ettiğine ama büyük önem taşımadığına vurgu yapıp, "İngiltere'de fiyatlar çok yüksek. Oyuncuları da her zaman 60-65 milyon Euro düzeyinde. Ama market değeri her şey değildir. Yeni hocası değişmiş bir takımı analiz etmek kolay değil. Sistem değişir, oyuncular değişmez. Son 2 günde oyunculara ve bireysel performanslarına baktık" dedi.

HOCALARIN 9 YILLIK RÖVANŞI

F.BAHÇE Teknik Direktörü Domenico Tedesco ile Nottingham Forest'e 4 gün önce imza atan Vitor Pereira 2016-2017 sezonunda Almanya 2. Ligi'nde rakip olmuş, Erzgebirge Aue'yi çalıştıran Tedesco, Pereiralı 1860 Münih'i 3-0 yenmişti. Dün basın toplantısında bu maç hatırlatıldı ve İtalyan teknik adama, Fenerbahçe'ye yabancı olmayan Pereira'ya bir mesajı olup olmadığı soruldu. Tedesco, "Hayır mesaj göndermiyorum. Bu Tedesco&Pereira maçı değil. Hocalar arası bir karşılaşma olmayacak. Almanya'da zor zamanlar geçirdi Vitor, bu işi yapmak kolay değildi. Fenerbahçe'yi biliyor tabii ki. O da Kadıköy'e döndüğü için memnundur. Atmosferin, taraftarın büyüklüğünden bahsetmişti daha önce, çok haklı" diye konuştu.