Samsun, Balkanlar’da avantaj peşinde

27 yıl sonra Konferans Ligi'yle Avrupa kulvarında mücade eden Samsunspor, bugün son 16 play-off turu ilk maçında Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija'ya konuk olacak. Üsküp Todor Proeski Stadı'nda oynanacak karşılaşma, 23.00'te başlayacak. Müsabakayı Norveçli hakem Rohit Saggi yönetecek.Temsilcimiz grup aşamasında statü gereği forma giymeyenElayis Tavsan ve Yalçın Kayan statü gereği, Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa da sakatlıkları nedeniyle takımdaki yerlerini alamayacak. Temsilcimiz grup aşamasını uzun süre lider götürmüş ancak 12. tamamlamıştı.

