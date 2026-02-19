Samsunspor, Shkendija deplasmanında tur kapısını araladı!

İLK 11'DE 4 DEĞİŞİKLİK

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija'ya konuk olan Samsunspor'la ilk resmi karşılaşmasına çıkan teknik direktör Thorsten Fink, son oynanan Hesap.com Antalyaspor maçına göre kadroda birisi zorunlu 4 değişiklik yaptı.

Teknik Direktör Thomas Reis'in ayrılmasından sonra göreve gelen Thorsten Fink, takımın başında ilk resmi karşılaşmasına çıktı.

Alman teknik adam, Süper Lig'de son oynanan Hesap.com Antalyaspor müsabakasına göre UEFA'ya bildirilen listede isimi yer almayan Yalçın Kayan'ın yanı sıra Mouandilmadji, Soner Gönül ve kaleci İrfan Can Eğribayat'ın yerine kaleci Okan Kocuk, Logi Tomasson, Zeki Yavru ve Assoumou'ya ilk 11'de şans verdi.

Samsunspor, Shkendija maçına Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Mendes, Assoumou, Holse, Ndiaye ilk 11'i ile çıktı.

SAMSUNSPOR'DA 5 EKSİK

Sakatlığı devam eden Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa ve Emre Kılınç, Shkendija karşısında forma giyemedi.

UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan Yalçın Kayan ve Elayis Tavsan da kadroya yazılmadı.