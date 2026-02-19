Samsunspor, Shkendija deplasmanında tur kapısını araladı!

Shkendija, UEFA Konferans Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Samsunspor'u konuk etti. Kritik karşılaşma Todor Proeski Stadyumu'nda oynandı.
Zorlu müsabakada Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi düdük çaldı. Rohit Saggi'nin yardımcılıklarını Anders Olav Dale ile Jorgen Ronning Valstadsve üstlendi.
Kritik maçta VAR'da Kristoffer Hagenes, AVAR'da Daniel Higraff görev aldı. Samsunspor, Shkendija deplasmanında 1-0'lık skorla kazandı.
Samsunspor'un ve maçın tek golünü 77'nci dakikada Marius Mouandilmadji kaydetti.
Samsunspor'da Cherif Ndiaye, 7'nci dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviremedi.
Eşleşmenin rövanş maçı gelecek hafta Samsun'da oynanacak.
Shkendija - Samsunspor: 0-1
Gol: 77' Marius Mouandilmadji
Kaçan penaltı: 7' Cherif Ndiaye
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Assoumou, çalımlarla ceza sahasına girer girmez Fetai'nin müdahalesi ile yerde kaldığı pozisyonda hakem Rohit Saggi penaltı noktasını gösterdi.
7. dakikada penaltıyı kullanan Ndiaye, kötü bir vuruşla topu üstten auta gönderdi.
17. dakikada Zejnullai'nin pasına hareketlenen Tamba, ceza sahasının içine girer girmez sert vurdu, kaleci Okan Kocuk topu iki hamlede bloke etti.
19. dakikada ceza sahasının içinde topla buluşan Assoumou'nun yerden şutunda, kaleye yönelen meşin yuvarlağı son anda kaleci Gaye uzaklaştırdı.
39. dakikada Makoumbou'nun pasında ceza sahası penaltı noktası üzerinde topla buluşan Holse, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı üstten auta yolladı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
İLK 11'DE 4 DEĞİŞİKLİK
UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija'ya konuk olan Samsunspor'la ilk resmi karşılaşmasına çıkan teknik direktör Thorsten Fink, son oynanan Hesap.com Antalyaspor maçına göre kadroda birisi zorunlu 4 değişiklik yaptı.
Teknik Direktör Thomas Reis'in ayrılmasından sonra göreve gelen Thorsten Fink, takımın başında ilk resmi karşılaşmasına çıktı.
Alman teknik adam, Süper Lig'de son oynanan Hesap.com Antalyaspor müsabakasına göre UEFA'ya bildirilen listede isimi yer almayan Yalçın Kayan'ın yanı sıra Mouandilmadji, Soner Gönül ve kaleci İrfan Can Eğribayat'ın yerine kaleci Okan Kocuk, Logi Tomasson, Zeki Yavru ve Assoumou'ya ilk 11'de şans verdi.
Samsunspor, Shkendija maçına Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Mendes, Assoumou, Holse, Ndiaye ilk 11'i ile çıktı.
SAMSUNSPOR'DA 5 EKSİK
Sakatlığı devam eden Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa ve Emre Kılınç, Shkendija karşısında forma giyemedi.
UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan Yalçın Kayan ve Elayis Tavsan da kadroya yazılmadı.
DEPLASMANDA BÜYÜK İLGİ
Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Shkendija ile Samsunspor arasındaki müsabakaya gurbetçiler yoğun ilgi gösterdi.
Türkiye'den farklı takımların formalarını giyen gurbetçiler, tribünde yer aldı.
Kırmızı-beyazlı yaklaşık 1500 taraftar, misafir takım tribünlerini tamamen doldurdu.
Üsküp kentindeki meydanda bir araya gelen kırmızı-beyazlı taraftarlar, burada sloganlar atarak stadyuma geçti.
Stadyumda çok az sayıda Shkendija taraftarları ise takımlarına destek oldu.