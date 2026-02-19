Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sarıyer ve Amed yenişemedi!
Giriş Tarihi: 19.02.2026 15:44

Sarıyer ve Amed yenişemedi!

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında SMS Grup Sarıyer ile Amed Sportif Faaliyetler 1-1 berabere kaldı.

1. Lig'in 26. haftasında SMS Grup Sarıyer ile Amed Sportif Faaliyetler karşı karşıya geldi.

Karşılaşma karşılıklı goller sonucu 1-1 sona erdi ve taraflar puanları paylaştı.

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Burak Pakkan, Kemal Mavi, Serdar Osman Akarsu

SMS Grup Sarıyer: Furkan Onur Akyüz, Cebrail Karayel, Metehan Mert, Fethi Özer, Ömer Bayram, Hasan Emre Yeşilyurt (Dk. 67 Aytaç Kara), Enver Kulasin (Dk. 73 Dembele), Poko, Marcos Silva (Dk. 87 Regattin), Camara (Dk. 87 Batuhan Kör), Eze

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil (Dk. 90 Kahraman Demirtaş), Syrota, Hasan Ali Kaldırım, Tarkan Serbest, Traore (Dk. 90 Afena-Gyan), Moreno (Dk. 74 Cem Üstündağ), Hasani (Dk. 46 Dia Saba), Dimitrov (Dk. 66 Celal Hanalp), Diagne

Goller: Dk. 16 Marcos Silva (Kendi kalesine) (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 85 Eze (Penaltıdan) (SMS Grup Sarıyer)

Kırmızı kart: Dk. 60 Hasan Ali Kaldırım (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Dk. 28 Diagne, Dk. 81 Erce Kardeşler, Dk. 89 Syrota (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 86 Eze (SMS Grup Sarıyer)

