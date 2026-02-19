Sivasspor’da sakatlık şoku!

Sivasspor, sakatlık yaşayan Kaptan Uğur Çiftçi ile genç futbolcu Eymen Yurdcu hakkında bilgilendirme yaptı. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, kaptan Çiftçi'nin geçen hafta oynanan Vanspor FK karşılaşmasında sakatlandığı hatırlatıldı.

Çiftçi'nin gerçekleştirilen kontrollerinde alt adalesinde yırtık tespit edildiği, tedavisinin uygulanan enjeksiyon yöntemiyle sürdürüldüğü belirtildi.

Eymen Yurdcu'nun da yaşadığı sakatlığın ardından operasyon geçirdiği ifade edildi. Genç futbolcunun dizinden artroskopi ameliyatı olduğu aktarıldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, iki oyuncunun da tedavi süreçlerinin sağlık heyeti tarafından yakından takip edildiğini ve futbolcuların en kısa sürede takıma katılmasının hedeflendiğini duyurdu.