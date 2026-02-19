Son dakika haberi: A Milli Futbol Takımı’nın eski teknik direktörü Sepp Piontek hayatını kaybetti!

A Milli Futbol Takımı'nı 1990 ile 1993 yılları arasında çalıştıran Sepp Piontek, yaşamını yitirdi.

A Milli Takım'ın başında 3 yılda 27 maça çıkan Piontek'in yardımcılığını ise Fatih Terim yapmıştı. 85 yaşındaki teknik adam, Türkiye'de daha sonra Bursaspor'da da görev almıştı.

1979-1990 yılları arasında Danimarka Milli Takımı'nı çalıştıran Piontek, 111 maçta görev almış ve 1.60 puan ortalaması yakalamıştı.

SEPP PIONTEK

1971 yılında Werder Bremen'de kariyerine başlayan Piontek, daha sonra sırasıyla Fortuna Düsseldorf, Haiti, St. Pauli, Danimarka, Türkiye, Bursaspor, Aalborg, Silkeborg ve Grönland'ı çalıştırmıştı.