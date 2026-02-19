TFF’den Sepp Piontek için taziye mesajı!

A Milli Futbol Takımı ve Bursaspor'un eski teknik direktörlerinden Sepp Piontek, 85 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden taziye mesajı paylaştı.

Mesajda Alman teknik direktörün, 1990-1993 yılları arasında A Milli Futbol Takımı'nın başında olduğu hatırlatılarak "Ay-yıldızlıların uluslararası futbol sahnesindeki yükselişine giden yolda ilk adımların atılmasında büyük emekleri olmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak Piontek'in vefatı nedeniyle derin üzüntümüzü belirtir; ailesi, yakınları ile Almanya Futbol Federasyonu ve Danimarka Futbol Federasyonuna başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Danimarka Milli Takımı'ndaki görevinden 1990 yılında ayrılıp A Milli Futbol Takımı'nın başına geçen Sepp Piontek, ay-yıldızlılarla çıktığı 27 maçta 4 galibiyet, 8 beraberlik,15 yenilgi yaşadı.